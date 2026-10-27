O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, saiu em defesa pública do goleiro Gianluigi Donnarumma após falhas cometidas em partidas recentes contra o Paris Saint-Germain e o Aston Villa. O treinador explicou que as oscilações decorrem do desgaste provocado pelo calendário.

“Como jogador de futebol ou treinador, quando você não obtém resultados ou comete alguns erros, é normal. É uma consequência. O Gigio (Donnarumma) vem se saindo bem desde que começamos. Como qualquer treinador ou jogador que comete erros, isso faz parte da temporada”, iniciou Maresca em entrevista coletiva.

“Eles [os jogadores de futebol] jogam tantas partidas e acumulam tantos minutos que às vezes é impossível não cometer erros. Ele tem uma personalidade forte. Ele sabe que quando comete um erro, não precisa que a gente diga a ele, às vezes é tão óbvio que eles percebem”, complementou.

Além do goleiro, o defensor Marc Guéhi também recebeu apoio direto de Maresca após ser alvo de cobranças externas: “Estou completamente feliz com o Marc. A forma como ele reage é fantástica, ele é um cara excepcional. Ele é um dos capitães, é um líder e eu adoro o Marc”.

Descanso ao elenco e novidade na meta

Com a alta demanda física no início de temporada, o clube concedeu três dias de descanso para cinco jogadores: Donnarumma, Erling Haaland, Rúben Dias, Elliot Anderson e Josko Gvardiol. Em razão do cronograma de recuperação, Donnarumma será poupado no duelo contra o Brighton pela Copa da Liga Inglesa. O argentino Gerónimo Rulli assumirá a meta titular.