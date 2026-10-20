O Brighton alcançou a melhor largada de sua história na Premier League na temporada 2026/27. A equipe comandada pelo técnico Fabian Hürzeler somou 16 pontos nas primeiras sete rodadas, ocupando a terceira colocação da tabela, atrás apenas do Arsenal e do líder Manchester City.

Qual é o rendimento ofensivo e defensivo da equipe?

A arrancada da equipe é impulsionada pela alta produtividade ofensiva. Nas sete rodadas iniciais do torneio nacional, o clube anotou 23 gols. Ao considerar todas as competições disputadas no período, a marca atinge 34 bolas na rede em 11 confrontos oficiais.

O setor defensivo também apresentou consistência ao sofrer apenas cinco gols em sete jogos pela liga, dividindo o posto de melhor defesa do certame com o Arsenal. Além disso, o time concluiu cinco partidas sem sofrer nenhum gol.

Quais fatores sustentam a competitividade do elenco?

No setor defensivo, a contratação do zagueiro Luka Vuskovic junto ao Tottenham por 50 milhões de libras trouxe impacto imediato, com destaque em desarmes e bolas aéreas vencidas.

Mesmo lidando com desfalques por lesão em peças importantes, o grupo tem demonstrado profundidade para alternar compromissos da competição nacional e da Conference League, mantendo a regularidade entre os líderes.