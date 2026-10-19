O técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, enfrenta questionamentos internos após a derrota por 5 a 0 contra o rival Brighton, no domingo, 18, pela Premier League. A diretoria do clube de Selhurst Park optou por dar mais tempo ao treinador francês para buscar uma recuperação imediata.

Instabilidade defensiva e cobrança interna

O resultado negativo fora de casa expôs fragilidades estruturais na equipe londrina, que sofreu três gols nos primeiros dez minutos de partida. Com o revés, o time figura na 14ª colocação do Campeonato Inglês, somando sete pontos e amargando o posto de defesa mais vazada da competição, com 17 gols sofridos.

Após o apito final, Sage não escondeu a insatisfação com a exibição, afirmou ter sentido vergonha da postura da equipe e chamou para si a responsabilidade técnica pelo desempenho no clássico regional.

Decisão da diretoria e respaldo no cargo

Apesar da frustração de torcedores e de especulações na imprensa britânica sobre eventuais substitutos, a cúpula presidida por Steve Parish decidiu manter o profissional à frente do elenco. O entendimento interno é de conceder margem para correções táticas a curto prazo.

Sage assumiu a equipe londrina em junho de 2026 como sucessor de Oliver Glasner. O comandante terá como prioridade urgente a reorganização das linhas defensivas antes dos próximos confrontos da temporada.