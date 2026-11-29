O Newcastle foi ao Amex Stadium na manhã deste domingo, 29, e venceu o Brighton and Hove por 1 a 0, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto foi definido logo nos minutos iniciais e marcado por um grande contraste nas estatísticas de volume ofensivo entre as duas equipes.

Vantagem precoce e controle inefetivo

O único gol da partida saiu aos oito minutos do primeiro tempo. Harvey Barnes cobrou pênalti e garantiu a vantagem no placar para os visitantes. A partir daí, os números mostram um domínio territorial do Brighton and Hove, que terminou o jogo com 64% de posse de bola. A equipe comandada por Fabian Hürzeler registrou 25 finalizações totais, sendo oito na direção do gol.

Do outro lado, o Newcastle do técnico Jaissle adotou uma postura mais contida, somando apenas seis arremates (dois no alvo), mas o suficiente para assegurar o triunfo em um jogo que também contou com oito cartões amarelos distribuídos pela arbitragem.

Tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Newcastle chega a 16 pontos e ocupa a 12ª colocação no Campeonato Inglês. Contando este jogo, o balanço recente da equipe na competição é de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. Já o Brighton and Hove estaciona nos 22 pontos, na 2ª posição, amargando a terceira derrota no recorte das últimas cinco rodadas do torneio.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta, 2, pelo Campeonato Inglês. O Brighton and Hove visita o Bournemouth, enquanto o Newcastle recebe o Manchester United.