O Tottenham confirmou o bom momento na manhã deste domingo ao vencer o Sunderland por 2 a 0, no estádio Of Light, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês.

A dinâmica da partida foi moldada logo aos 12 minutos do primeiro tempo, quando os donos da casa tiveram um jogador expulso após revisão do VAR. Com um a mais em campo e amplo domínio da posse de bola, os visitantes contaram com a precisão de James Maddison, autor dos dois gols, para garantir os três pontos.

Expulsão precoce e controle visitante

A postura tática do confronto mudou drasticamente ainda nos minutos iniciais. Aos 11 minutos, o VAR interveio para alterar um cartão aplicado ao Sunderland, resultando no vermelho direto para Thomas Meunier aos 12.

Com a vantagem numérica, o Tottenham assumiu o controle absoluto das ações, terminando o jogo com 75% de posse de bola e trocando 559 passes contra apenas 174 do adversário.

A pressão surtiu efeito aos 35 minutos, quando James Maddison abriu o placar após receber assistência de Andrew Robertson.

Maddison define o placar

Na etapa final, o cenário de domínio se manteve. O Sunderland, que finalizou apenas uma vez na direção do gol durante toda a partida, viu seu ataque ser neutralizado e exigiu apenas uma defesa do goleiro Kinský.

Do outro lado, o Tottenham continuou ditando o ritmo e chegou ao segundo gol aos 70 minutos. Novamente, James Maddison balançou as redes, dando números finais ao confronto.

O goleiro Roefs, do Sunderland, ainda registrou duas defesas na partida, mas não conseguiu evitar o revés diante das quatro finalizações certas dos visitantes.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Tottenham chega a 18 pontos e está na 8ª colocação do Campeonato Inglês. A equipe vive uma fase positiva, somando quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco jogos pela competição, já contando este duelo. Já o Sunderland amarga a 18ª posição, com 9 pontos, acumulando uma vitória, dois empates e duas derrotas em seu recorte recente de cinco partidas no torneio

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês no meio da semana. O Sunderland joga na quarta, 2, contra o Liverpool. No dia seguinte, quinta, 3, o Tottenham recebe o Fulham. No próximo domingo, 6, o Sunderland encara o Newcastle, enquanto o Tottenham faz o clássico contra o Arsenal.