O Liverpool empatou com o Everton por 1 a 1 na manhã deste domingo, 29, no estádio Hill Dickinson, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês 2026/27. Os visitantes saíram na frente logo nos primeiros minutos, mas um gol contra definiu a igualdade no placar, mantendo o time comandado por Andoni Iraola na quarta posição da tabela.

Vantagem rápida e o gol contra

A equipe do Liverpool, atuando no esquema 4-2-3-1, não demorou a balançar as redes. Aos cinco minutos do primeiro tempo, Dominik Szoboszlai abriu o placar após receber assistência de Florian Wirtz. No entanto, a vantagem durou apenas até os 25 minutos, quando Jeremie Frimpong marcou contra o próprio patrimônio, igualando o marcador para o Everton.

Controle da posse e falta de pontaria

Os números da partida refletem a postura das equipes em campo. O Liverpool dominou a posse de bola com 64% e trocou 577 passes contra 324 do adversário. Apesar do volume de jogo e das 21 finalizações totais dos visitantes, apenas três chutes foram na direção do gol defendido por Pickford.

O Everton, treinado por Moyes, finalizou 14 vezes, sendo quatro no alvo de Alisson Becker. O segundo tempo foi marcado por substituições e cartões amarelos, com Jack Grealish e Vitaliy Mykolenko advertidos pelo lado mandante, e Treymaurice Nyoni pelo lado visitante, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Everton, que era o nono colocado antes do jogo, sobe para a oitava posição, agora com 17 pontos. Contando este empate, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. Já o Liverpool segue na quarta colocação, com 22 pontos, acumulando três vitórias, um empate e uma derrota em sua sequência recente na competição.

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As duas equipes voltam a campo na próxima quarta, 2, pelo Campeonato Inglês. O Everton visita o Aston Villa, enquanto o Liverpool recebe o Sunderland. Na sequência, no fim de semana, o Everton joga em casa contra o Fulham no próximo domingo, 6, e o Liverpool encara o Chelsea fora de casa no sábado, 5.