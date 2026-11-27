O Nottingham Forest superou o Chelsea por 3 a 2 nesta sexta-feira, 27, no City Ground, em partida válida pela 12ª rodada da Premier League.

Em um confronto onde os visitantes dominaram a posse de bola, os donos da casa foram mais precisos nas finalizações para garantir os três pontos e melhorar sua situação na tabela, enquanto a equipe londrina amargou mais um revés na competição.

Vantagem precoce e controle sem efetividade

O time mandante, comandado pelo técnico Glasner no esquema 3-4-2-1, não demorou a mexer no placar. Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Igor Jesus marcou o primeiro gol do jogo, aproveitando a assistência de Daniel Muñoz.

O Chelsea, sob o comando de Xabi Alonso em um 4-2-3-1, terminou a partida com 64% de posse de bola e trocou 579 passes contra 318 do adversário, mas teve dificuldades para transformar o controle em perigo real.

O goleiro Sels, do Forest, encerrou o jogo sem precisar fazer nenhuma defesa, já que as únicas duas finalizações certas do Chelsea terminaram no fundo da rede.

Chuva de gols na etapa final

O segundo tempo foi marcado por uma sucessão de gols e pelo impacto das substituições. O Chelsea voltou do intervalo com Emanuel Emegha no lugar de Danny Welbeck. Aos seis minutos, Morgan Gibbs-White ampliou para o Nottingham Forest em cobrança de pênalti.

A resposta londrina foi rápida: aos nove, Emegha descontou. O jogo seguiu tenso, refletido nos cartões amarelos distribuídos aos visitantes, incluindo advertências para Wesley Fofana, Jordan Henderson, Pedro Neto e até para o técnico Xabier Alonso Olano.

Aos 27 minutos, Gibbs-White voltou a marcar, desta vez com assistência de Xaver Schlager, fazendo o terceiro do Forest. O Chelsea ainda encontrou fôlego aos 44 minutos, quando Emegha anotou seu segundo gol na partida após passe de Pedro Neto, mas não conseguiu evitar a derrota.

O goleiro Martínez, do Chelsea, terminou o duelo com quatro defesas realizadas.

Tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Nottingham Forest, que era o 17º colocado antes do apito inicial, sobe para o 14º lugar, agora com 12 pontos. A equipe contabiliza duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo campeonato. Já o Chelsea estaciona na 8ª posição com 16 pontos e vive um momento delicado na liga: contando este revés, são quatro derrotas e apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 02/12, pelo Campeonato Inglês. O Nottingham Forest visita o Hull City, enquanto o Chelsea recebe o Crystal Palace.