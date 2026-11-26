O Lyon recebeu o Lillestrom nesta quinta-feira, 26, no Parc OL, e ficou no empate sem gols em partida válida pela quinta rodada da Liga Europa. Apesar de controlar as ações ofensivas, a equipe francesa não conseguiu furar o bloqueio adversário e somou apenas um ponto diante de sua torcida.

Volume de jogo e defesas decisivas

Apoiado no esquema 4-3-3 do técnico Carlos Vicens, o Lyon tomou conta da posse de bola, registrando 64% contra 36% dos visitantes.

O volume se traduziu em 21 finalizações totais, sendo sete na direção do gol. No entanto, o time da casa viu o goleiro Dahlberg trabalhar: o titular do Lillestrom terminou a partida com sete defesas, garantindo a igualdade no placar. Do outro lado, o goleiro Greif precisou fazer apenas uma defesa na única finalização certa dos noruegueses.

VAR entra em cena nos minutos finais

A reta final do confronto foi marcada por paralisações para revisões da arbitragem de vídeo. Aos 89 minutos, um lance de pênalti a favor do Lyon foi revisado pelo VAR, e não houve pênalti. Pouco depois, aos 93 minutos, ocorreu uma revisão de cartão vermelho para o Lillestrom.

O jogo, no entanto, terminou sem expulsões. O time visitante encerrou a partida com dois cartões amarelos, recebidos por Felix Vá e Gustav Kjolstad Nyheim. O Lyon também levou dois amarelos, com Steeve Kango e Zachary Athekame.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Lyon, que iniciou a rodada na 12ª colocação, chega a oito pontos em cinco jogos na competição continental. Contando este duelo, os franceses somam duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco compromissos pelo torneio. Já o Lillestrom acumula dois empates e três derrotas no mesmo recorte.

O Lyon volta a campo no próximo domingo, 29, quando encara o Monaco, pelo Campeonato Francês. O Lillestrom terá seu próximo desafio na quinta-feira, 10 de dezembro, contra o Levski Sofia, novamente pela Europa League.