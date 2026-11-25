O Atlético de Madrid venceu o Viking-NOR por 2 a 0 nesta quarta-feira, 25, no Riyadh Air Metropolitano, em partida válida pela quinta rodada da Champions League. A equipe espanhola construiu o resultado rapidamente na etapa inicial, garantindo uma vitória importante diante de seus torcedores.

Vantagem construída cedo

Atuando sob o comando do técnico Diego Simeone, no esquema 4-4-2, o Atlético de Madrid não demorou a balançar as redes. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Sorloth abriu o placar após receber assistência de Alejandro Grimaldo. Apenas cinco minutos depois, aos 24, Julián Álvarez ampliou a vantagem para os donos da casa.

Apesar de o Viking-NOR ter terminado a partida com uma leve superioridade na posse de bola (52%), a equipe norueguesa foi pouco efetiva no ataque. O Atlético foi muito mais incisivo, registrando 18 finalizações totais contra nove do adversário, sendo oito no alvo.

A postura ofensiva dos espanhóis exigiu bastante do goleiro Belko, que terminou o jogo com seis defesas realizadas, enquanto Oblak fez apenas uma intervenção do outro lado.

VAR em ação e expulsão no fim

No segundo tempo, o placar se manteve inalterado, mas a partida seguiu com lances importantes. Aos 61 minutos, um lance de pênalti a favor do Atlético de Madrid foi revisado pelo VAR, e a decisão foi de que não houve a penalidade.

Na reta final, os treinadores promoveram diversas substituições. Já nos acréscimos, aos 91 minutos, a situação do Viking-NOR piorou quando Henrik Falchener recebeu cartão vermelho direto e foi expulso de campo, encerrando as chances de qualquer reação norueguesa.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Atlético de Madrid, que entrou na rodada como o 27º colocado com quatro pontos, chega agora a sete pontos em cinco jogos disputados. Contando este confronto, o balanço recente dos espanhóis na Champions League é de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Já o Viking-NOR acumula uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco compromissos pela competição.

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O Atlético de Madrid volta a campo no próximo sábado, 28, para enfrentar o Elche, pelo Campeonato Espanhol. O Viking-NOR terá seu próximo desafio na terça-feira, 8, quando encara o Feyenoord, novamente pela Champions League.