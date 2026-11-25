O Liverpool mostrou eficiência máxima nesta quarta-feira, 25, ao vencer o Club Brugge por 3 a 0, no estádio Jan Breydel, na Bélgica, pela quinta rodada da Champions League.

Mesmo com menos posse de bola e sofrendo mais finalizações, a equipe inglesa foi letal no ataque e contou com uma atuação inspirada do goleiro Alisson Becker, que além de fechar o gol, contribuiu com uma assistência. Com o resultado, os visitantes chegam a 12 pontos na tabela da competição.

Eficiência inglesa e vantagem no placar

O confronto começou com o Club Brugge tentando impor seu ritmo em casa. Os mandantes terminaram a partida com 54% de posse de bola e 17 finalizações totais. No entanto, quem abriu o placar foi o Liverpool.

Aos 13 minutos do primeiro tempo, Alexander Isak balançou as redes após receber assistência de Dominik Szoboszlai. O time belga tentou responder e exigiu trabalho do sistema defensivo adversário, mas parou nas intervenções de Alisson, que somou cinco defesas ao longo do jogo, neutralizando todas as cinco finalizações certas dos donos da casa.

Gols na reta final e assistência de goleiro

Na segunda etapa, o cenário de volume belga e precisão inglesa se manteve. O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, que recebeu cartão amarelo aos 18 minutos, viu suas alterações surtirem efeito. Aos 34 minutos, Florian Wirtz ampliou a vantagem aproveitando passe de Rio Ngumoha, que havia entrado ainda no final do primeiro tempo.

Pouco depois, aos 37 minutos, ocorreu o lance de maior destaque da partida: o goleiro Alisson Becker deu a assistência direta para Alexander Isak marcar o seu segundo gol no jogo e fechar o placar em 3 a 0.

Situação na tabela e próximos compromissos

O triunfo na Bélgica melhora a situação do Liverpool na fase de liga da Champions League. A equipe, que era a 10ª colocada antes da bola rolar, passa a somar 12 pontos em cinco jogos, acumulando agora quatro vitórias e apenas uma derrota no torneio.

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Já o Club Brugge, que iniciou a rodada em 11º lugar, permanece com nove pontos, registrando três vitórias e duas derrotas em sua campanha europeia.

O Liverpool volta a campo no próximo domingo, 29, para enfrentar o Everton, pelo Campeonato Inglês. O Club Brugge terá seu próximo compromisso na terça-feira, 8 de dezembro, quando visita o Napoli, novamente pela Champions League.