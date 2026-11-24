Atual bicampeão da Champions, o Paris Saint-Germain está novamente entre os protagonistas do futebol europeu e pode se tornar a equipe francesa com maior invencibilidade da história da competição, caso vença ou empate com a Roma nesta quarta-feira, 25, no Parque dos Príncipes.

O clube francês lidera a fase de liga da Champions League com 100% de aproveitamento na competição e, na última rodada da principal competição do futebol europeu, goleou o Villarreal por 6 a 0, igualando a maior série invicta de um clube francês na Champions League, 14 jogos sem perder, mesma marca atingida pelo Lyon entre 2004 e 2006.

“O PSG, assim como Chelsea e Manchester City, é um grande exemplo de como investimentos externos podem mudar o patamar de um clube. Hoje, a equipe francesa domina o cenário nacional e se consolidou como uma das principais forças financeiras do futebol mundial, sobretudo pelo crescimento das receitas aliado a uma gestão profissionalizada”, afirma Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol.

Adquirido pela Qatar Sports Investments (QSI), organização de investimentos do Catar, em 2011, o clube francês passou por uma profunda reestruturação, marcada por investimentos no elenco, fortalecimento comercial e valorização da marca. A estratégia permitiu que a equipe deixasse de ser uma potência restrita ao cenário nacional para se estabelecer entre os principais clubes do mundo.

Desde a chegada dos investidores catari, o PSG conquistou 12 títulos da Ligue 1, 12 da Supercopa da França, oito da Copa da França e seis da extinta Copa da Liga, estabelecendo uma ampla dominância no futebol nacional. No cenário continental, participou de todas as edições da Champions League no período. Antes da aquisição pela QSI, a melhor campanha do clube na competição havia sido a semifinal da temporada 1994/95.

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“Com as receitas em ascensão, o PSG deixou de ser só um clube tradicional de Paris e virou um gigante global, influenciando até a economia da França. As receitas dispararam, o turismo cresceu, a mídia deu mais atenção, e o futebol francês ganhou um novo status. Agora colhendo resultados também esportivamente, é a prova de que esse projeto ambicioso mudou o jogo para o clube dentro e fora das quatro linhas”, analisa Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, empresa de agenciamento que cuida das carreiras do zagueiro Vitor Reis, que pertence ao Manchester City, do atacante Romelu Lukaku, do Fenerbahçe, e de mais de 150 atletas.

Apesar do alto investimento inicial com contratações, incluindo Neymar Jr., jogador mais caro da história do futebol, Kylian Mbappé, que ocupa a segunda posição, e Lionel Messi, maior vencedor da Bola de Ouro e do prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa, o clube francês transformou a lógica de atuação no mercado. Na atual temporada, o PSG se tornou a equipe que mais gerou receitas com transferências na história do futebol, arrecadando 400 milhões de euros com vendas de atletas.

Além dos resultados esportivos, outro pilar da transformação foi o fortalecimento da marca. Segundo estudo publicado em 2026 pela Brand Finance, empresa especializada em avaliação de marcas, o PSG possui a quinta marca mais valiosa do futebol mundial, com valor estimado em R$ 9,8 bilhões. A aproximação com os mercados de moda, cultura e entretenimento, somada a parcerias comerciais estratégicas, contribuiu para ampliar sua presença internacional e diversificar as fontes de receita do clube.

“A trajetória do PSG nos últimos 15 anos é um grande case moderno de valorização de marca no esporte mundial. A Qatar Sports Investments compreendeu que o valor de um clube vai muito além dos 90 minutos em campo e transformou o PSG em um ativo de lifestyle global. Ao conectar o futebol à moda, à cultura e ao entretenimento, o clube multiplicou seu valor de mercado e criou novas linhas de receita que antes não existiam na equipe. Hoje, marcas esportivas de sucesso precisam ser ecossistemas de engajamento global, e o PSG estabeleceu um novo padrão de como transformar paixão em valor de marca”, afirma Alexandre Frota, CEO da FutPro Expo, evento anual que reúne os principais decisores do futebol brasileiro.

Além disso, o atual campeão europeu figura há anos entre os clubes que mais comercializam camisas no mundo. De acordo com levantamento da Euroméricas Sports Marketing, a equipe francesa vendeu aproximadamente 2,5 milhões de uniformes em 2025, alcançando a terceira posição no ranking mundial de clubes.

O potencial comercial da marca também ficou evidente em 2017, quando o anúncio da contratação de Neymar Jr. gerou a venda de 1 milhão de euros em camisas nas primeiras 24 horas. No ano seguinte, o clube firmou um acordo inédito e exclusivo com a Jordan Brand, subdivisão da Nike, tornando-se a primeira equipe de futebol a estampar o tradicional símbolo Air Jordan em seu uniforme. A iniciativa, inicialmente aplicada aos modelos utilizados como visitante na Champions League, ampliou a presença da marca no mercado europeu.

“O PSG conseguiu se consolidar como uma das marcas mais fortes do futebol mundial porque entendeu que o clube precisava extrapolar o campo. Nos últimos anos, a equipe francesa aproximou o futebol de mercados como moda, lifestyle e entretenimento, transformando a camisa em um produto de desejo global. Isso ajuda a explicar tanto o crescimento comercial quanto o aumento das vendas de uniformes e da presença internacional da marca”, afirma Wagner Leitzke, head de digital da Agência End to End, voltada a soluções e marketing especializada na indústria do esporte.

“Do ponto de vista do marketing esportivo, o grande trunfo do PSG nessa trajetória de 15 anos foi transformar relevância midiática em entregas comerciais de alto valor para seus patrocinadores. Se no início os grandes ídolos ajudaram a abrir novos mercados, hoje o clube mantém o apelo comercial em alta e segue entre as marcas mais valiosas do mundo, mesmo sem depender de uma única estrela. A consistência dentro de campo, com o bicampeonato e a invencibilidade na Champions League, potencializa a exposição dos patrocinadores no mundo todo. Hoje o clube é uma plataforma global consolidada que, com certeza, traz muito retorno às empresas parceiras”, afirma Rene Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap.