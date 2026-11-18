Um dos maiores clássicos do futebol espanhol ganha destaque na 13ª rodada da LaLiga EA Sports, com o Sevilla recebendo o Real Betis em um confronto que já contou com alguns dos brasileiros mais talentosos que atuaram nos gramados da Espanha.

De Luís Fabiano a Denílson, grandes estrelas da seleção brasileira participaram de um confronto considerado um dos dérbis mais intensos da Europa. Atualmente, o zagueiro sevillista Marcão, seu equivalente bético Natan e o habilidoso ponta Antony formam a representação brasileira nos dois elencos. No entanto, ao olhar para trás, El Grande Derbi reúne muitos outros nomes ilustres.

A transformação do Sevilla em potência europeia

Nenhum clube conquistou mais títulos da Liga Europa do que Los Nervionenses, que ergueram nada menos que sete troféus nas últimas duas décadas. Tudo começou em 2006, quando a equipe andaluza goleou o Middlesbrough por 4 a 0 em uma final que contou com quatro dos brasileiros mais importantes da história do clube: Luís Fabiano, Renato e Adriano ajudaram o Sevilla a construir uma vitória convincente diante do time inglês em Eindhoven.

Foi Luís Fabiano quem abriu o placar naquela noite marcante. Ele encerraria sua passagem com mais de 100 gols pelo Sevilla, tendo apenas Frédéric Kanouté como jogador estrangeiro com mais bolas na rede na história da equipe. Com 10 gols na Champions League, o atacante brasileiro segue como o segundo maior artilheiro do Sevilla na competição, atrás apenas de Wissam Ben Yedder (12).

Outro nome de destaque foi Adriano, que também integrou o elenco do Sevilla e marcou o primeiro gol da final espanhola da Copa da Uefa de 2007, contra o Espanyol.

Ainda assim, nenhum jogador brasileiro disputou mais partidas pelo Sevilla do que Renato, que se destacou pela inteligência tática e por uma consistência notável, desempenhando papel fundamental ao longo de várias temporadas.

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Também merecem menção especial Júlio Baptista, autor da marca expressiva de 50 gols em apenas 84 partidas pelo Sevilla FC, além de Fernando e Diego Carlos, que ajudaram a contribuir para a ampliação da galeria de troféus do clube.

O Real Betis brasileiro do início dos anos 2000

Em 2005, o Real Betis conquistou a segunda Copa del Rey de sua história ao derrotar o Osasuna por 2 a 1 na decisão disputada no Estádio Vicente Calderón. O elenco comandado por Lorenzo Serra Ferrer naquela final contava com quatro dos melhores jogadores brasileiros que já vestiram a camisa verdiblanca: Marcos Assunção, Edú, Ricardo Oliveira e Denílson — talvez o mais reconhecido de todos eles.

Denílson desembarcou no clube no verão de 1998 em uma transferência que quebrou o recorde mundial da época. Posteriormente, tornou-se o único atleta do Real Betis a conquistar uma Copa do Mundo enquanto defendia o clube, além de ser o brasileiro com mais jogos disputados na história da equipe.

Com Edú, o Real Betis contava com um armador que rapidamente conquistou o carinho da torcida por sua entrega e qualidade técnica, enquanto Marcos Assunção é amplamente reconhecido como um dos maiores especialistas em bolas paradas que já passaram pela elite do futebol espanhol. Juntos, os dois somaram mais de 300 partidas pelo clube.

Ricardo Oliveira, por sua vez, será sempre lembrado pelos torcedores béticos como um dos maiores centroavantes que já vestiram o histórico manto verde e branco. O atacante marcou o gol da vitória por 1 a 0 diante do Sevilla em maio de 2005, antes de voltar a balançar as redes em um memorável triunfo por 2 a 1 fora de casa no clássico de fevereiro de 2009.

O brasileiro também anotou um dos gols na já citada final da Copa del Rey. Naquela temporada, apenas Samuel Eto’o e Diego Forlán (25 gols cada) marcaram mais vezes no campeonato do que Ricardo Oliveira (22).

Dezessete anos depois, o Real Betis ergueu a terceira — e até hoje última — Copa del Rey de sua trajetória ao superar o Valencia na disputa por pênaltis. Willian José foi o responsável por cobrar e converter a primeira penalidade de Los Verdiblancos, dando início à sequência que levou ao título. Apenas Edú e Ricardo Oliveira marcaram mais gols pelo Real Betis do que Willian José, que disputou mais de 120 partidas pelo clube.

Agora, aproxima-se o jogo mais importante da temporada para os dois rivais — mais uma oportunidade para os brasileiros contribuírem para um novo capítulo nessa história.