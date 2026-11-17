O ex-volante Marcos Senna recebeu uma das principais homenagens do Villarreal nesta terça-feira, 17. O atual embaixador do clube inaugurou a sua própria placa comemorativa no Passeig Groc, a calçada da fama situada no Estádio la Cerámica.

A placa concedida a Senna traz a imagem da celebração do acesso à elite espanhola na temporada 2012/13. A honraria recorda a lealdade do meio-campista ao permanecer na equipe após a queda de divisão e liderar a campanha de retorno à primeira divisão.

“Eu acho que é a maior lembrança que tenho, porque não queria sair do Villarreal na Segunda Divisão. Decidi ficar e subimos outra vez. O rebaixamento foi muito forte na minha vida, mas também foi voltar a subir. Graças a Deus conseguimos manter a categoria até hoje e espero que fiquemos muitos anos na Primeira Divisão”, afirmou Senna durante o ato de inauguração.

Com o tributo no estádio, ele passa a figurar ao lado de outras personalidades emblemáticas da história da instituição que possuem azulejos no local, como Bruno Soriano, Santi Cazorla, Rodri e o dirigente José Manuel Llaneza.

Senna também lançou um livro

Durante a cerimônia no estádio, o ex-jogador apresentou a sua autobiografia oficial, intitulada Marcos Senna. La gloria como destino. A obra recorda episódios marcantes de suas 11 temporadas e 363 partidas oficiais disputadas com a camisa amarela.

“Esta noite eu dormi. Eu tinha uma ansiedade muito grande. É um sentimento de muita alegria. É um dia muito especial para mim. Um dia que guardarei para sempre na minha vida, no meu coração. Estou muito agradecido ao Villarreal porque o Villarreal é um clube que sempre confiou em mim. Um clube que me apoiou sempre neste projeto agora e sempre. A verdade é que estou muito feliz. Faltam-me palavras para agradecer ao Villarreal”, declarou.

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Senna também comentou sobre o próximo compromisso do clube no Campeonato Espanhol diante do Barcelona. “Será um jogo muito complicado. Um jogo em que, entre aspas, não temos nada a perder e muito a ganhar. Com este elenco vamos evoluir de menos para mais. Tomara que possamos surpreender o Barcelona neste fim de semana”, completou.