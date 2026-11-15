O Manchester United, que planeja contratar joia argentina, iniciou o planejamento para a janela de transferências de janeiro e estuda a liberação de peças do elenco. Entre os nomes avaliados pela diretoria inglesa, o zagueiro argentino Lisandro Martínez desponta como candidato a uma transferência no meio da temporada europeia.

Quais clubes monitoram a situação do defensor?

De acordo com apuração do portal TEAMtalk, o defensor de 28 anos vê com bons olhos uma eventual mudança para o futebol espanhol. Atualmente, o Barcelona e o Atlético de Madrid acompanham as movimentações do clube inglês e analisam a viabilidade de uma investida no início do próximo ano.

Como o jogador se encaixa nos planos da LaLiga?

A equipe catalã procura uma opção para o lado esquerdo da defesa que se adeque às restrições orçamentárias e ao modelo tático sob o comando do técnico Hansi Flick. Com outras negociações de zagueiros estagnadas no mercado, o nome do atleta ganhou força nos bastidores.

Em Old Trafford, o United avalia os aspectos contratuais para resguardar o retorno desportivo e financeiro caso confirme a saída do jogador no mercado de inverno.