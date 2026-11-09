O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, manifestou apoio integral ao atacante Julián Álvarez após a derrota por 2 a 1 para o Barcelona, no Estádio Metropolitano. Apesar das finalizações desperdiçadas pelo argentino, o treinador enfatizou sua relevância tática e pediu paciência.

O que disse Diego Simeone sobre a atuação do atacante?

Em entrevista coletiva pós-jogo, divulgada pelo agdeportes.es, o comandante foi enfático ao defender a titularidade e o momento do compatriota. “Vamos esperá-lo porque é um grande jogador, nós o queremos”, afirmou Simeone.

O treinador fez questão de detalhar a contribuição do camisa 19 na construção ofensiva do duelo, incluindo a jogada que culminou no gol de Giuliano Simeone e outras ações agudas na área adversária.

Por que a presença de Julián Álvarez é decisiva na temporada?

Para Simeone, a competitividade em LaLiga depende diretamente do encaixe do atacante. Em declaração concedida na mesma entrevista coletiva pós-jogo, divulgada pelo telemadrid.es, o treinador detalhou a análise técnica do desempenho do centroavante.

“Julián fez uma partida importante, apareceu em três situações importantes para a sua equipe. Apareceu nas duas ocasiões diante de Joan García e na assistência para Giuliano no gol. No segundo tempo também fez o cruzamento para Baena. É um grande jogador. Nós o queremos e vamos esperá-lo. Para chegar onde queremos precisamos de Julián Álvarez, se não, não chegaremos”, destacou o técnico.