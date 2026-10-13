O Atlético de Madrid conquistou sua primeira vitória na Champions League 2026/27 ao derrotar o Manchester United por 2 a 0, nesta terça-feira (13), no Riyadh Air Metropolitano, pela segunda rodada.
Após estrear com derrota no torneio, a equipe espanhola abriu o placar logo no primeiro minuto e selou o resultado na reta final, aproveitando a expulsão de um defensor inglês. Com o triunfo, os donos da casa chegam a três pontos na tabela, igualando a pontuação do próprio United após duas rodadas.
Gol relâmpago e sustos na defesa
Apoiado pelo estádio completamente lotado, o Atleti não deu tempo para o adversário respirar. Logo no primeiro minuto de jogo, a defesa inglesa cochilou e Álex Baena serviu Pablo Barrios, que abriu o placar. O começo forte dos mandantes, que detiveram 59% da posse de bola no jogo, contrastou com um United bagunçado em campo nos minutos iniciais.
Apesar da desvantagem, o time comandado por Michael Carrick conseguiu assustar na metade da primeira etapa, exigindo que o goleiro Jan Oblak trabalhasse. Aos 24 minutos, após erro da zaga espanhola, Bryan Mbeumo tabelou e chutou cruzado para boa defesa. No minuto seguinte, Baleba testou firme após escanteio, parando novamente no arqueiro.
O Atlético respondeu aos 27, quando Grimaldo cobrou falta no travessão de Senne Lammens. Antes do intervalo, os donos da casa ainda tiveram um gol de Johnny Cardoso anulado pelo VAR por toque de mão na origem da jogada.
Na volta para o segundo tempo, o Manchester United tentou buscar mais o ataque, mas esbarrou na falta de precisão. O Atlético quase ampliou aos 11 minutos, quando Julián Álvarez bateu de primeira e acertou a trave.
O cenário da partida mudou definitivamente aos 29 minutos: após disputa de bola, o VAR chamou o árbitro para revisar uma falta de Leny Yoro sobre Jonathan David. O zagueiro do United foi punido com o cartão vermelho direto por ser o último homem, deixando os ingleses com um a menos.
A vantagem numérica facilitou a vida do time de Diego Simeone. Aos 34 minutos, Grimaldo avançou pela esquerda e cruzou para Jonathan David. O atacante chutou cruzado, Lammens espalmou, e Ademola Lookman, que havia entrado no segundo tempo, apareceu no rebote para marcar o segundo gol e garantir a vitória.
Milagre no fim e próximos passos
Mesmo com a desvantagem no placar e no número de jogadores, o United se lançou ao ataque na base da raça nos minutos finais. Aos 48 minutos, uma saída errada da defesa espanhola permitiu que Zirkzee ajeitasse para Matheus Cunha na área. O brasileiro chutou cruzado, mas Oblak fez uma grande defesa com o pé, evitando o gol dos visitantes e assegurando o 2 a 0.
Com o resultado, o Atlético de Madrid se recupera na competição e chega aos três pontos, mesma marca do Manchester United, que conheceu sua primeira derrota no torneio.
O Atleti volta a campo no próximo sábado, 17, quando visita o Espanyol pelo Campeonato Espanhol, antes de encarar o Stuttgart, na terça-feira, 20, pela Champions.
Já o United tenta a recuperação no domingo, 18, contra o Leeds, pelo Campeonato Inglês, e visita o Como na quarta-feira, 21, novamente pelo torneio continental.