O atacante Matheus Cunha reencontra o Atlético de Madrid no Estádio Metropolitano em duelo da Champions League. O jogador brasileiro é uma rara exceção à chamada “norma Simeone”, termo usado na Espanha para descrever atletas que perdem valor de mercado ou espaço internacional após serem comadados pelo técnico Diego Simeone.

Passagem discreta pela capital espanhola

Contratado pelo clube madrilenho em 2021, o atacante chegou para ampliar as opções ofensivas da equipe. Em sua única temporada completa sob o comando de Simeone, Cunha marcou sete gols e deu quatro assistências, atuando a maior parte do tempo vindo do banco de reservas. Após um início de ciclo seguinte com baixa minutagem e sem balançar as redes, o atleta acertou sua saída para o futebol inglês no início de 2023.

Transferido para o Wolverhampton, o atacante assumiu protagonismo imediato na Premier League. Após marcar 17 gols na temporada 2024-2025, chamou a atenção do Manchester United, onde manteve o ritmo artilheiro e bom rendimento.

O rendimento positivo consolidou a presença do atacante entre os titulares da seleção brasileira, na Copa do Mundo 2026. Enquanto diversos jogadores enfrentaram dificuldades para retomar a melhor forma física e técnica pós-Atlético de Madrid, Matheus Cunha retorna ao gramado colchonero vivendo o período de maior afirmação e valorização de sua carreira europeia.

Manchester United e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão da HBO Max.