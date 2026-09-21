José Mourinho usou um método antigo para reclamar da arbitragem após a derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Atlético de Madrid. Durante coletiva de imprensa, o português simplesmente sacou uma folha com imagens de dois lances que, para ele, deveriam resultar em expulsões colchoneras.

“Poderíamos ter cancelado a coletiva de imprensa porque a história do jogo está aqui. Foram dois cartões vermelhos claros. As dificuldades que tivemos depois, 11 contra 10, podemos imaginar o que seriam 50 minutos com 11 contra 9”, desabafou o treinador.

O lance impresso na parte superior mostra um pisão de Romero em Bellingham, revisado no VAR, enquanto o da parte inferior expõe outro pisão, dessa vez de Kang-In Lee em Valverde, mas sem recomendação do VAR.

O uruguaio do Real Madrid, inclusive, lesionou o tornozelo esquerdo. Em nota, os merengues divulgaram se tratar de uma trauma severo na região, como novos exames programados para avaliação.

Para Morinho, o árbitro Ortiz Arias não soube lidar com a pressão de um Dérbi de Madrid: “O pobre veio aqui e não conseguiu lidar com a pressão, que eu chamo de pressão dos anos 80, que já se vê muito pouco hoje.”

Seguno o jornal espanhol AS, a comissão de arbitragem da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) reconheceu erro na ausência de cartão vermelho para Kang-In Lee, mas também criticou Arias por expulsar o zagueiro do Real, Huijsen, somente após revisão no VAR — uma vez que deveria ter sido expulso direto.