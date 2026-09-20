O Atlético de Madrid fez a festa de sua torcida no Riyadh Air Metropolitano na manhã deste domingo, 20. Em clássico válido pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27, a equipe comandada por Diego Simeone superou o Real Madrid de José Mourinho por 2 a 1. O confronto, que se desenhava tenso e equilibrado, mudou de figura no início da etapa final após a expulsão do zagueiro merengue Dean Huijsen, permitindo aos donos da casa construírem a vitória que os coloca de vez na briga pelo topo da tabela.
Tensão, faltas e placar zerado
O aguardado reencontro entre Simeone e Mourinho à beira do gramado refletiu o que se viu em campo durante os primeiros 45 minutos: um dérbi travado, físico e de muita marcação. O Real Madrid tentava explorar o lado direito com Arda Güler, enquanto o Atlético respondia com a intensidade de Álex Baena e Marc Pubill.
A etapa inicial foi marcada por disputas ríspidas, incluindo uma intervenção do VAR que retirou um cartão de Jude Bellingham e puniu Cristian Romero. A única grande chance de gol saiu dos pés de Kang-In Lee, que parou em uma boa defesa de Thibaut Courtois, mantendo o zero no placar antes do intervalo.
Pênalti, vermelho e o bote fatal
A história da partida foi reescrita logo aos quatro minutos do segundo tempo. Giuliano Simeone invadiu a área e foi agarrado por Dean Huijsen. O árbitro marcou o pênalti e, após revisão do VAR, expulsou o defensor do Real Madrid. Na cobrança, Grimaldo bateu com categoria no canto direito para abrir o placar.
Com um homem a menos, Mourinho foi forçado a sacar Vinícius Júnior para recompor a defesa, mas o Atlético foi letal. Aos 13 minutos, Giuliano Simeone brilhou novamente, cruzando na medida para Jonathan David completar de carrinho e explodir as arquibancadas com o segundo gol colchonero.
Milagres de Courtois e susto no fim
O que se viu a partir daí foi um domínio absoluto dos donos da casa. O placar só não virou goleada porque Courtois operou verdadeiros milagres, incluindo uma sequência impressionante aos 20 minutos, que ainda contou com Antonio Rüdiger salvando uma bola em cima da linha.
Quando o jogo parecia resolvido, o Real Madrid encontrou um fio de esperança. Aos 43 minutos, Bernardo Silva cobrou falta venenosa para a área e Rüdiger testou firme para diminuir. Apesar da pressão final e dos seis minutos de acréscimos, o Atlético segurou a posse no campo de ataque e garantiu o triunfo.
Com o resultado, o Atlético de Madrid chega à segunda colocação do campeonato, ficando a apenas cinco pontos do líder Barcelona. Já o Real Madrid, que entrou em campo pressionado pela vitória dos catalães, amarga a derrota no clássico e perde a chance de encurtar a distância para a ponta da tabela.