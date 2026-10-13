O atacante Julián Alvarez, do Atlético de Madrid, decidiu encerrar a ligação profissional com o empresário Fernando Hidalgo, com quem trabalhava desde o início de sua carreira. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o argentino escolheu o agente Pablo Barquero, conhecido por gerenciar a carreira do volante Rodri e do meia Pablo Sarabia.

A aproximação entre as partes teve início durante a passagem de Alvarez pelo futebol inglês, período em que estabeleceram uma relação de confiança mútua pautada pela discrição e experiência profissional nos bastidores do mercado europeu.

Quais nomes foram avaliados antes da decisão?

Durante o processo de reestruturação de sua equipe comercial, o entorno do atacante avaliou diferentes cenários no mercado esportivo. Entre os concorrentes cogitados estiveram o ex-jogador Javier Pastore, representante de Enzo Fernández, além de consultas preliminares envolvendo a agência do empresário Jorge Mendes. Apesar das alternativas, Alvarez optou por avançar decisivamente nas tratativas com Barquero.