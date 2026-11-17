O ex-jogador do Real Madrid e atual comentarista Álvaro Benito elogiou publicamente o meio-campista Pedri, do Barcelona. Durante análise no programa El Larguito, da rádio Cadena SER, Benito apontou que o jovem meia espanhol reúne qualidades técnicas raras e determinantes no cenário internacional contemporâneo.

“Eu vou me arriscar. Ele não chegou à Copa do Mundo no melhor momento, outra opção foi escolhida e o resultado foi fenomenal, mas para mim isso não diminui sua estatura no futebol. Já conversamos aqui há alguns meses sobre ele ser o melhor meio-campista. Ele tem o status para olhar nos olhos dos melhores meio-campistas do mundo. Bellingham , o outro, fulano… Com características diferentes”, afirmou Benito.

A avaliação também abordou a trajetória de Pedri com a camisa da seleção espanhola, apontando a recuperação de ritmo e confiança como o passo central para consolidar seu protagonismo no time nacional.

“O único problema do Pedri é recuperar sua melhor forma, aquela confiança na seleção que ele talvez tenha perdido um pouco, mas acho que não existe um jogador como ele, com essas características, para encontrar os espaços, proteger, escapar da pressão… Acho que ele é um reforço impressionante e, para mim, titular absoluto”, destacou.