O Barcelona concluiu a emissão de bônus no valor de 300 milhões de euros para financiar a etapa final das obras de remodelação do Spotify Camp Nou. A operação financeira foi oficializada após o clube obter a aprovação da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), autoridade reguladora do mercado na Espanha.

Como foi estruturada a captação de recursos?

A colocação dos papéis no mercado financeiro teve atuação exclusiva do banco de investimentos Goldman Sachs como agente operador. A iniciativa da diretoria já contava com a aprovação prévia dos sócios compromissários do clube, deliberada em assembleia geral no mês de setembro com ampla maioria dos votos computados.

Qual é o impacto previsto para o projeto Espai Barça?

De acordo com o clube catalão, o montante viabilizado permitirá acelerar o cronograma de transformações estruturais contempladas pelo projeto Espai Barça. A intervenção busca consolidar o Spotify Camp Nou como o estádio de maior capacidade da Europa, agregando também uma infraestrutura modernizada para áreas de hospitalidade e camarotes de padrão internacional.