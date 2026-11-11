O Barcelona anunciou a criação do Memorial FC Barcelona, uma estrutura fúnebre integrada às obras de remodelação do Camp Nou. Em nota, o clube revela que o espaço contará com 1,5 mil metros quadrados e seu design terá materiais nobres, iluminação aconchegante e um estilo contemporâneo.

“O Espaço Memorial do FC Barcelona é um lugar onde o vínculo entre o clube e seus torcedores pode perdurar por gerações. Localizado dentro do Camp Nou, oferece aos sócios e torcedores uma oportunidade única de honrar a memória de seus entes queridos e preservar sua conexão com o Barcelona, ​​depositando suas cinzas em um espaço dedicado no coração do estádio”, escreveu o Barça.

A concessão dos espaços no columbário possui preços definidos conforme o período de permanência. Os valores começam em torno de 2,5 mil euros (cerca de R$ 15,4 mil) para o plano de dez anos, passam para 4,9 mil euros (cerca de R$ 30,2 mil) na opção de 25 anos e atingem 5,9 mil euros (cerca de R$ 36,4 mil) para o plano de 50 anos.

O projeto inclui ainda uma taxa anual de manutenção fixada em 70 euros (cerca de R$ 430) e placas personalizadas a partir de 490 euros (cerca de R$ 3 mil). As urnas funerárias ficarão posicionadas atrás de murais com registros de momentos históricos dos 125 anos da equipe.

Como funcionará o acesso?

O acesso ao Memorial FC Barcelona será, permanentemente, pela rua principal. Em dias de jogos, um segundo acesso pelo interior do estádio será aberto, através do portão 35.

Qual é a previsão de entrega?

Clubes como o Atlético de Madrid e o Real Betis já possuem columbários próprios, mas o espaço do clube catalão está projetado para ser um dos maiores do continente europeu. A entrega da primeira fase está prevista para o fim de 2027. A segunda etapa, por sua vez, está planejada para ser concluída em meados de 2028.