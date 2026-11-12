O futuro de Erling Haaland ganhou novas projeções no futebol europeu. O ex-meio-campista e ídolo do Manchester United, Paul Scholes, afirmou que o centroavante norueguês deve rumar para a Espanha caso o Manchester City sofra uma punição severa no processo financeiro conduzido pela Premier League.

Durante participação no podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes avaliou os rumos da carreira do artilheiro em um cenário hipotético de sanções ao clube inglês. Ao comentar o perfil do centroavante com os companheiros de bancada, o ídolo do Manchester United projetou uma transferência para o Barcelona, mesmo vendo características que combinam com o rival Real Madrid.

“Barcelona, apesar de ter cara de jogador do Real Madrid. Consigo imaginá-lo perfeitamente com a camisa do Real, mas ele vai para o Barça”, afirmou Scholes.

Qual é a situação contratual no futebol inglês?

A afirmação acontece no contexto do julgamento das 115 acusações feitas pela liga inglesa contra o Manchester City. Entre as possíveis penalidades esportivas discutidas, a perda de pontos ou até o rebaixamento administrativo podem acontecer caso as irregularidades sejam comprovadas de maneira definitiva.

Qualquer investida de mercado por Haaland, no entanto, envolve valores e vínculos contratuais extensos no Etihad Stadium. O jogador assinou renovação de contrato de longo prazo até junho de 2034, o que dá estabilidade jurídica à diretoria do City em eventuais sondagens do futebol espanhol.