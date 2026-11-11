O treinador da seleção espanhola, Luis de la Fuente, manifestou forte irritação com os questionamentos recentes sobre a gestão física e a ausência do jovem atacante Lamine Yamal. Durante entrevista coletiva, o comandante criticou a propagação de inverdades sobre supostos privilégios internos na campeã do mundo.

Yamal ficou fora da convocação da Espanha para enfrentar República Tcheca pela Liga das Nações após sentir dores no joelho. De la Fuente ficou irritado com a sugestão de que ele teria evitado defender a seleção.

“Falar a partir do desconhecimento, na vida, é o mais triste e lamentável”, afirmou. “Lamine se machucou e tinha incômodos em um joelho. Foi fazer o tratamento habitual e viram líquido no joelho e uma inflamação. Precisava de descanso. Eu decidi que o melhor seria que ficasse em sua casa, treinando com o clube. Ficou claro?”, afirmou.

De la Fuente também destacou o incômodo gerado por teorias infundadas sobre favorecimentos na equipe e reforçou a necessidade de transparência e seriedade nas informações veiculadas.

“Há coisas que me contam, e o que mais me dói é a mentira, a falta de rigor, de veracidade, a invenção. Diante disso, tento revelá-lo. Por isso conto mais coisas do que deveria. É a maneira, com dados, de revelar a realidade. Não aguento as pessoas que tentam te enganar, te mentir”, completou.

A Espanha lidera o Grupo C da Liga das Nações com 12 pontos após quatro vitórias em quatro jogos.