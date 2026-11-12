O meia Gavi tem enfrentado um cenário desafiador no Barcelona nesta temporada. Apesar o grande começo do clube no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, o atleta formado em La Masia vem registrando menos minutos em campo sob o comando do técnico Hansi Flick nesta temporada.

Como a concorrência afeta a minutagem de Gavi

O setor de meio-campo do clube catalão vive momento de disputa intensa pelas vagas no time principal. Atletas como Pedri, Fermín López, Frenkie de Jong e Marc Bernal têm mantido consistência nas escalas de jogo, diminuindo a margem para grandes rotações táticas nas principais partidas.

Além do ritmo imposto pelos concorrentes diretos de posição, a comissão técnica adota cautela devido ao histórico recente de recuperação física do meia, exigindo adaptação gradual aos compromissos de alta intensidade. Nesta temporada,

Gavi disputou 229 minutos em nove partidas: cinco na La Liga e quatro na Liga dos Campeões. Ele foi titular em apenas duas delas.

Qual é o posicionamento da comissão técnica

Hansi Flick já reforçou a necessidade de todo o grupo compreender o planejamento esportivo coletivo. Apesar de contar com menos minutos como titular, o jogador segue nos planos imediatos, mantendo canal aberto de diálogo com os preparadores e o treinador.

Segundo o jornal Marca, principal veículo esportivo da Espanha, o jogador seguirá no Barcelona e não há possibilidade de negociação nesta temporada. “Não importa que grandes clubes europeus estejam demonstrando interesse em sua situação, o jogador da seleção alemã permanecerá no Barça. Seu futuro não está, e nunca esteve, em discussão. Nem a ideia de deixar o clube jamais passou pela cabeça do jogador”, afirmou o jornal em reportagem da jornalista Mari Carmen Torres.

O clube avalia o rendimento a cada rodada e considera o manejo de minutagem um processo natural dentro de um elenco numeroso e focado na disputa por títulos ao longo da temporada.