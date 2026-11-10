O diretor esportivo do Barcelona, Deco, formalizou um acordo de colaboração com validade de cinco anos com o Sfera FC, clube formador sediado em Jarinu, no interior de São Paulo. A iniciativa visa estabelecer um canal direto para a detecção precoce de jovens promessas do futebol brasileiro, segundo o jornal espanhol AS.

O projeto prevê que atletas mapeados pelo clube brasileiro viajem à Espanha para cumprir períodos de treinamentos e testes na estrutura de La Masia, centro de formação da equipe catalã. O processo de observação técnica será realizado diretamente por profissionais do clube azul-grená.

Em contrapartida à cessão e ao intercâmbio de atletas, o Sfera FC conservará uma porcentagem sobre os direitos econômicos dos jogadores para eventuais negociações futuras no mercado internacional.

Criado em 2021, o Sfera FC ganhou projeção rápida nas categorias de base, tendo como principal resultado esportivo a conquista do Campeonato Paulista Sub-17 em 2025.

A aliança capitaneada por Deco busca antecipar a identificação de novos talentos sul-americanos antes que a valorização de mercado torne as contratações inviáveis financeiramente para o clube catalão.