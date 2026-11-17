O Barcelona intensificou a busca por opções para o setor defensivo no mercado europeu. Com problemas recorrentes de lesão na retaguarda, o clube catalão planeja contratar um zagueiro canhoto e com boa saída de bola para formar dupla com o jovem Pau Cubarsí.

Qual é o interesse da diretoria em Alessandro Bastoni?

O diretor esportivo Deco tem grande admiração pelo futebol de Alessandro Bastoni, titular da Inter de Milão. Na visão do dirigente do Barcelona, o defensor italiano reúne a experiência e as características técnicas necessárias para liderar a linha de zaga blaugrana.

Bastoni tem 27 anos e acumula mais de 300 jogos pelo clube italiano, consolidando-se como um dos principais nomes da posição na Europa.

Por que a decisão final cabe a Hansi Flick?

Embora Deco aprove o perfil do atleta, qualquer movimento financeiro e negociação formal dependem da liberação do treinador Hansi Flick. O técnico alemão estuda outros nomes para o setor antes de dar o aval definitivo à diretoria.

Entre as alternativas avaliadas pela comissão técnica para a zaga estão Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, além de jovens promessas como Ruud Nijstad e Finn Jeltsch.