O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) determinou a suspensão por 12 partidas do goleiro Jesús Owono, do FC Andorra. A punição, que representa a pena máxima prevista pelo regulamento da competição, ocorre em consequência do choque com o atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, que culminou na morte do jogador adversário.
O trágico incidente ocorreu no último dia 2 de novembro, em partida válida pela 12ª rodada da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Já nos acréscimos do duelo, que estava empatado em 2 a 2, o goleiro deixou a grande área para afastar um lançamento longo e atingiu com gravidade o atacante do Tenerife.
Jesús de Miguel sofreu uma parada cardiorrespiratória no gramado, foi reanimado e encaminhado ao hospital, mas faleceu no dia seguinte em decorrência de uma piora neurológica. O arqueiro recebeu cartão vermelho direto e o jogo foi anulado.
Na resolução oficial, o Comitê baseou sua decisão de aplicar o rigor máximo da lei esportiva estritamente no documento elaborado pela arbitragem e nas consequências fatais do lance, que se enquadrou no Artigo 102 do Código Disciplinar.
“O relatório descreve uma ação violenta, com a perna levantada e uso de força excessiva, enquanto a bola estava em jogo. Diante dessas circunstâncias, o Comitê determinou que os eventos se enquadram no Artigo 102. Além disso, as consequências subsequentes da ação, que também estão documentadas no relatório do árbitro e são de conhecimento público, foram levadas em consideração para aumentar a sanção ao nível máximo permitido pelo regulamento”, detalhou a entidade.
Situação do atleta
Nascido na Guiné Equatorial e criado no País Basco, na Espanha, Jesús Owono tem 25 anos e acumula passagens pelas bases da Real Sociedad e do Alavés, clube pelo qual estreou na elite espanhola (LaLiga) em 2022.
O goleiro defendia o FC Andorra por empréstimo na última temporada, mas foi adquirido em definitivo em agosto deste ano, assinando um contrato válido por duas temporadas.
Internacional por seu país de origem desde 2019, Owono vive um momento de profunda instabilidade emocional fora das quatro linhas. Na última quinta-feira, 12, o técnico do FC Andorra, Carles Manso, revelou que o atleta está muito abalado, encontra-se recluso com familiares e ainda avalia se terá condições psicológicas de retornar ao futebol profissional no futuro.