O Monza encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas ao vencer a Fiorentina por 3 a 0 na tarde desta segunda-feira, 23, no estádio Brianteo, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano.

Com uma postura letal no ataque e contando com uma grande atuação do goleiro Thiam, os donos da casa superaram o maior volume de jogo dos visitantes para garantir três pontos fundamentais na metade inferior da tabela de classificação.

Eficiência de um lado, defesas do outro

A Fiorentina, armada no esquema 4-2-3-1 pelo técnico Vanoli, tentou controlar as ações e terminou a partida com 55% de posse de bola e 17 finalizações totais, contra 13 do adversário. No entanto, o time visitante esbarrou na solidez defensiva dos mandantes. O goleiro Thiam foi o grande destaque na contenção, sendo exigido com oito finalizações no alvo e terminando o jogo com oito defesas.

A eficiência ofensiva do Monza, que jogou no 3-5-2 sob o comando de Juric, começou a fazer a diferença nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Gustavo Varela cobrou pênalti e superou o goleiro David de Gea para abrir o placar antes do intervalo.

Varela amplia e Robinson fecha a conta

Na volta para o segundo tempo, o Monza não demorou para consolidar a vitória. Logo aos seis minutos da etapa final (51 da cronologia geral), Gustavo Varela apareceu novamente para marcar o seu segundo gol no jogo, desta vez aproveitando assistência de Matteo Pessina.

O golpe definitivo veio pouco depois, aos 14 minutos (59 da cronologia), quando Jay Robinson balançou as redes e decretou o 3 a 0. A partir daí, os donos da casa administraram o resultado com uma série de substituições. A Fiorentina não conseguiu reagir e ainda viu Radu Drăguşin receber o único cartão amarelo de toda a partida, aos 35 minutos.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Monza chega a 10 pontos e assume a 14ª colocação na classificação, ultrapassando a própria Fiorentina, que estaciona nos nove pontos e cai para o 16º lugar. Contando este jogo, o Monza soma agora uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco compromissos pelo torneio, enquanto a equipe de Florença acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas no mesmo recorte.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 29 de novembro, pelo Campeonato Italiano. O Monza visita a Roma, enquanto a Fiorentina vai encarar a Udinese, também fora de casa.