A Eslovênia mostrou eficiência para vencer a Macedônia do Norte por 3 a 0 nesta segunda-feira, 16, na Nacional Arena Todor Proeski, em Skopje.

Em partida válida pela sexta rodada da Nations League, os visitantes souberam aproveitar as oportunidades criadas para construir o placar, mesmo tendo menor posse de bola durante o confronto. O resultado consolida a boa campanha eslovena e mantém os donos da casa sem pontuar na competição.

Eficiência eslovena no primeiro tempo

A Macedônia do Norte, comandada pelo técnico Sedloski em um 4-3-2-1, terminou o jogo com 60% de posse de bola e trocou mais passes (542 contra 366). No entanto, foi a Eslovênia, armada no 4-4-2 por Cesar, que abriu o placar.

Aos 29 minutos, Danijel Sturm marcou o primeiro gol da partida, aproveitando a assistência de Zan Vipotnik. Antes do intervalo, a equipe visitante já havia recebido um cartão amarelo com Adam Gnezda Čerin, aos 22 minutos.

Vipotnik garçom e Sturm decisivo

No segundo tempo, a Eslovênia ampliou a vantagem. Aos 66 minutos, David Zec balançou as redes, contando com mais uma assistência de Zan Vipotnik. Pouco depois, aos 74 minutos, Vipotnik foi substituído por Andraž Šporar.

A alteração surtiu efeito na reta final: aos 91 minutos, já nos acréscimos, Šporar deu o passe para Danijel Sturm marcar o seu segundo gol no jogo e fechar o placar em 3 a 0.

Situação na tabela e números do jogo

Os números da partida refletem a objetividade da Eslovênia, que finalizou oito vezes no total, acertando seis no alvo. Já a Macedônia do Norte arriscou nove finalizações, mas apenas quatro foram na direção do gol defendido por Oblak.

A partida teve 15 faltas cometidas pelos eslovenos, que levaram três amarelos no total (Gnezda Čerin, Žan Karničnik e Benjamin Verbič), contra 12 faltas e um amarelo (Ezdjan Alijoski) dos macedônios.

Com a vitória, a Eslovênia chega a 11 pontos em seis jogos no Grupo A da Liga B, acumulando três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco compromissos no torneio. A Macedônia do Norte, por sua vez, segue com zero ponto e amarga sua quinta derrota nos últimos cinco jogos na competição.