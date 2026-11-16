A Suíça confirmou seu favoritismo e goleou a Escócia por 4 a 0 nesta segunda-feira, 16, no Kybunpark, em St.Gallen, pela sexta rodada da Nations League. Com o resultado, a seleção suíça ampliou sua sequência invicta na competição e chegou aos 16 pontos no Grupo A da Liga B.
Vantagem no primeiro tempo
Atuando em casa e com maior posse de bola (54%), a Suíça ditou o ritmo da partida desde o início. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 22 minutos, quando Lewis Ferguson marcou contra o próprio patrimônio, colocando os mandantes na frente.
A Escócia, com dificuldades para criar chances claras, terminou a primeira etapa com apenas finalizações bloqueadas ou para fora, sem conseguir levar perigo real à meta defendida por Mvogo.
Goleada construída na etapa final
O segundo tempo começou em ritmo acelerado para os suíços. Logo aos dois minutos, Winsley Boteli Mokango ampliou o marcador após assistência de Samuel Ballet. A pressão continuou e, aos seis minutos, foi a vez de Alvyn Sanches balançar as redes, aproveitando passe do próprio Mokango.
Com a desvantagem de três gols, a Escócia tentou reagir com substituições promovidas pelo técnico Sébastien Pocognoli, mas esbarrou na solidez defensiva adversária e na falta de pontaria — das 13 finalizações escocesas no jogo, apenas uma foi na direção do gol. A equipe visitante ainda demonstrou nervosismo e recebeu três cartões amarelos na etapa complementar, aplicados a Oliver McBurnie, Andrew Robertson e Ryan Christie.
Números finais e situação na tabela
Nos minutos finais, a Suíça sacramentou a goleada. Aos 44 minutos, Zeki Amdouni, que havia entrado no lugar de Mokango, marcou o quarto gol com assistência de Alvyn Sanches, fechando o placar. Os números refletiram o domínio mandante, que registrou 18 finalizações totais, sendo oito no alvo, além de trocar 549 passes contra 459 dos escoceses.
Com a vitória, a Suíça, que já liderava o Grupo A da Liga B, chega a 16 pontos em seis jogos, acumulando quatro vitórias e um empate em seus últimos cinco compromissos pelo torneio. Já a Escócia permanece com sete pontos na terceira colocação, amargando sua terceira derrota na mesma sequência recente da competição.