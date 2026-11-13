A seleção de Andorra conquistou uma importante vitória na Nations League ao superar Gibraltar por 2 a 0, na tarde desta sexta-feira, 13. Atuando no Estadi de la FAF, os donos da casa construíram o resultado ainda no primeiro tempo, contando com uma atuação decisiva de Albert Rosas Ubach.

O confronto, válido pela quinta rodada do Grupo A da Liga D, foi marcado pela ineficiência ofensiva dos visitantes, que chegaram a desperdiçar uma cobrança de pênalti na etapa final e terminaram a partida sem acertar o alvo.

Vantagem construída cedo

O equilíbrio na posse de bola (51% a 49% para os mandantes) não se refletiu em chances claras nos minutos iniciais, mas Andorra soube ser letal quando encontrou os espaços.

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Albert Rosas Ubach serviu Guillaume Lopez, que abriu o placar. Pouco depois, aos 35, o próprio Rosas Ubach balançou as redes, ampliando a vantagem e encaminhando o triunfo antes mesmo do intervalo.

Pênalti perdido e ineficiência visitante

No segundo tempo, Gibraltar tentou reagir, mas esbarrou em suas próprias limitações ofensivas. A grande chance de recolocar a equipe no jogo veio aos 19 minutos da etapa final, quando Tjay De Barr teve um pênalti a seu favor. O atacante, no entanto, desperdiçou a cobrança.

Os números refletem a dificuldade dos visitantes: das sete finalizações tentadas ao longo dos 90 minutos, nenhuma foi na direção do gol defendido por Iker Álvarez. O jogo também foi marcado por muitas paralisações, com 41 faltas no total (25 a 16 para Andorra) e sete cartões amarelos, sendo cinco para Gibraltar.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, Andorra, que era a terceira colocada da chave, chega a quatro pontos em quatro jogos disputados, somando agora uma vitória, um empate e duas derrotas na competição. Já Gibraltar permanece com dois pontos em três partidas (dois empates e um revés).

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As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira, 16. Andorra fará uma pausa no torneio continental para enfrentar o Azerbaijão, em amistoso internacional. No mesmo dia, Gibraltar busca a recuperação na Nations League diante de Malta.