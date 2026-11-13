Em um confronto direto pela ponta do Grupo B da Liga A, a Holanda não tomou conhecimento da Grécia e aplicou uma goleada histórica nesta sexta-feira. Jogando na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, a seleção comandada por Xavi venceu por 7 a 0, em duelo válido pela quinta rodada da Nations League.
O resultado desempata a pontuação entre as equipes, que haviam chegado invictas para a partida com campanhas idênticas.
Massacre construído cedo
A superioridade holandesa se traduziu em gols rapidamente. Logo aos 6 minutos, Crysencio Summerville abriu o placar. A partir daí, brilhou a estrela de Tijjani Reijnders. Aos 12 minutos, aproveitando assistência de Joey Veerman, o meia ampliou. Aos 18, foi a vez de Donyell Malen servir Reijnders para o terceiro gol.
A única tentativa de resposta da Grécia ocorreu aos 24 minutos, quando a equipe chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado.
Sem diminuir o ritmo, a Holanda marcou o quarto aos 33 minutos, quando Reijnders completou seu hat-trick após passe de Denzel Dumfries. Antes do intervalo, aos 40, Jurriën Timber fez o quinto gol, novamente com assistência de Malen.
Eficiência mantida na etapa final
Na volta para o segundo tempo, a Holanda continuou letal no ataque. Aos 59 minutos, Jurriën Timber marcou o seu segundo gol no jogo e o sexto dos donos da casa. Pouco depois, aos 61, Donyell Malen deixou o dele após a segunda assistência de Dumfries na partida, fechando a conta.
O goleiro grego Tzolakis ainda terminou o jogo com seis defesas, reflexo do alto volume ofensivo da Holanda, que acertou o alvo em 13 de suas 17 finalizações totais. Do outro lado, Verbruggen precisou fazer apenas uma defesa durante todo o confronto.
Cenário no grupo e próximos passos
Com a vitória, a Holanda chega a 11 pontos em cinco jogos, mantendo a invencibilidade e somando agora três vitórias e dois empates na competição. Já a Grécia, que conheceu sua primeira derrota no torneio, permanece com oito pontos.
As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira, 16, pela Nations League. A Holanda terá pela frente a Alemanha, enquanto a Grécia buscará a recuperação diante da Sérvia.