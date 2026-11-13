A Alemanha não tomou conhecimento da Sérvia e construiu uma vitória tranquila por 3 a 1 na tarde desta sexta-feira, 13, no Rajko Mitić Stadion, em Belgrado. Em partida válida pela quinta rodada da Nations League, a seleção visitante impôs um ritmo de treino desde os minutos iniciais, dominou a posse de bola e garantiu um resultado fundamental.
Com o triunfo, os alemães chegam a oito pontos no Grupo 2 da Liga A, enquanto os sérvios amargam a quinta derrota em cinco jogos e seguem zerados na competição.
Início avassalador e controle absoluto
Debaixo de muita chuva e frio, a Alemanha precisou de pouco tempo para mostrar sua superioridade. Logo aos três minutos, após cobrança de escanteio de Mittelstadt, Havertz desviou de cabeça e Srdjan Babic, ao tentar cortar, mandou contra o próprio patrimônio, abrindo o placar para os visitantes. Abalada, a Sérvia recuou todas as suas linhas, permitindo que os alemães trocassem passes com extrema facilidade.
Aos 14 minutos, a vantagem foi ampliada. Pavlovic encontrou Havertz na área, que finalizou de canhota. O goleiro Milinković-Savić fez a defesa, mas Florian Wirtz aproveitou o rebote e mandou para as redes. A partir daí, o confronto se transformou em um treinamento de luxo para a equipe de Jürgen Klopp, que encerrou a partida com impressionantes 80% de posse de bola e 833 passes trocados, contra apenas 212 dos donos da casa.
Goleada desenhada e o consolo sérvio
Na volta para a etapa complementar, a Sérvia tentou mudar a postura com substituições promovidas pelo técnico Veljko Paunovic, mas a Alemanha rapidamente esfriou qualquer reação. Aos cinco minutos, Joshua Kimmich deu a assistência para Brajan Gruda, que acertou uma batida firme de fora da área no canto esquerdo, marcando o terceiro gol alemão.
O único momento de alívio para a torcida local aconteceu aos 11 minutos. Após cobrança de falta de Tadić, Gudelj cabeceou e exigiu grande defesa de Ter Stegen. No rebote, Babic empurrou para o gol, redimindo-se do erro no início do jogo e diminuindo o marcador para 3 a 1.
Descontrole e expulsões na reta final
Apesar do gol, a superioridade alemã continuou evidente, refletida nas 21 finalizações contra apenas cinco dos mandantes. Na reta final, o cansaço e a frustração tomaram conta da seleção sérvia, que perdeu o controle emocional. Aos 31 minutos, Vanja Dragojević deu uma entrada dura em Kimmich. O árbitro foi chamado ao monitor do VAR e aplicou o cartão vermelho direto ao jogador.
Com um a menos, a Sérvia apenas assistiu à Alemanha girar a bola para gastar o tempo. A situação piorou aos 44 minutos, quando Andrija Živković recebeu cartão amarelo por reclamação e, ao continuar contestando, foi punido com o vermelho direto, deixando os donos da casa com nove em campo até o apito final.
O resultado mantém a Alemanha dependendo apenas de si para avançar. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira, 16, quando recebe a Holanda. No mesmo dia, a Sérvia visita a Grécia, precisando desesperadamente da vitória para tentar evitar o rebaixamento direto para a Liga B.