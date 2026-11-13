A seleção de Portugal fará uma homenagem histórica a Cristiano Ronaldo neste sábado, 14, antes do confronto contra a Dinamarca, válido pela Nations League. Em tributo à trajetória do atacante, que anunciou recentemente sua aposentadoria da equipe nacional, todos os jogadores entrarão no gramado do estádio Municipal de Braga vestindo a icônica camisa 7, número eternizado pelo craque ao longo de mais de duas décadas.

A iniciativa foi definida durante uma reunião envolvendo as principais lideranças do futebol português. O encontro contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, do técnico Jorge Jesus e dos capitães do elenco: os meias Bernardo Silva e Bruno Fernandes, e o zagueiro Rúben Dias. O objetivo central é celebrar o extenso legado esportivo e a representatividade do maior artilheiro da história das seleções.

Aos 41 anos, CR7 comunicou o fim de sua jornada com a camisa de Portugal no início de novembro. O anúncio foi feito por meio de uma carta aberta lida em vídeo e publicada em suas redes sociais. No pronunciamento, o ídolo destacou o privilégio de ter ostentado a braçadeira de capitão de seu país e garantiu que seguirá acompanhando o time como torcedor.

“Sempre fui exigente comigo próprio, sempre quis mais, sempre acreditei que podíamos chegar mais longe e dei tudo o que tinha por essa camisa. Houve tardes e noites perfeitas, houve vitórias que nunca esquecerei, houve derrotas que ainda hoje me custam a recordar. Também falhei, também sofri, também houve momentos que não fui capaz de dar aos portugueses aquilo que tanto desejava. Mas nunca desisti”, disse em um trecho.

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A decisão ocorreu dias antes da convocação para os últimos compromissos da temporada de 2026. O técnico Jorge Jesus admitiu que foi pego de surpresa com a aposentadoria, revelando que pretendia chamá-lo para os confrontos desta Data Fifa.

O duelo entre Portugal e Dinamarca está marcado para as 16h45 (de Brasília) deste sábado.

A partida e as homenagens ganham um simbolismo de passagem de bastão, sobretudo por ocorrerem na mesma semana em que o filho do astro, Cristiano Ronaldo Jr., fez a sua estreia em uma goleada da seleção portuguesa sub-17, mantendo o vínculo da família com a equipe nacional.