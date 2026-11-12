O capitão da seleção escocesa, Andy Robertson, está a uma partida de alcançar um marco histórico no futebol internacional. O lateral de 32 anos disputará seu 102º jogo pela equipe nacional diante da Macedônia do Norte, nesta sexta-feira, 13, pela Nations League.

O confronto iguala a marca de Sir Kenny Dalglish, estabelecida em 1986, quando o ex-atacante se despediu da equipe em duelo contra Luxemburgo no Hampden Park. Apesar de estar prestes a colocar seu nome no topo das estatísticas, Robertson fez questão de ressaltar o respeito absoluto à trajetória construída por Dalglish, atualmente com 75 anos.

“Em termos de números, estarei ao lado dele, mas não quero esquecer, e não quero que as pessoas esqueçam, o quão importante esse homem foi para o nosso país. Para mim, ele foi indiscutivelmente o melhor jogador do mundo em sua época e sempre será o maior deste país, não importa o que aconteça no futuro”, iniciou Robertson em entrevista coletiva.

“Ele sempre será o primeiro a fazer X, Y e Z, e isso não deve ser esquecido. Nem sempre somos os melhores em lembrar dessas grandes pessoas, e acho que amanhã é definitivamente um motivo para fazermos isso por Kenny. Estou incrivelmente orgulhoso, mas amanhã não se trata realmente de mim, e sim dele, na minha opinião, por quanto tempo o recorde permaneceu, por tudo o que ele conquistou em sua carreira, pela pessoa que ele é”, completou.

Como fica a disputa pela liderança histórica de jogos?

Caso atue na partida em Glasgow e entre em campo novamente no compromisso seguinte diante da Suíça, em St Gallen, Robertson somará 103 duelos e assumirá de forma isolada o posto de recordista de partidas disputadas com a camisa da seleção escocesa.

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Sob o comando de Sébastien Pocognoli, o elenco busca pontuar na competição continental enquanto o lateral reafirma que o peso dos números não diminui o simbolismo de Dalglish para a história do esporte local.