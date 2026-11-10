O meio-campista Scott McTominay revelou publicamente que passou por um tratamento para corrigir uma arritmia cardíaca apenas dois dias antes da estreia da Escócia na Copa do Mundo contra o Haiti. O atleta relatou que precisou ser sedado para corrigir seus batimentos cardíacos para atuar na vitória escocesa por 1 a 0 sobre os haitianos, em Massachusetts.

“Precisei ir lá e sentir o choque no coração. Faltavam dois dias para o jogo contra o Haiti. Você se prepara tão bem. Eu estava em ótima forma e aí acontece uma coisa dessas. Você fica pensando: ‘Como isso está acontecendo comigo?’”, afirmou McTominay em entrevista coletiva.

“Você tem que seguir em frente, essas são as cartas que você recebe no futebol. Às vezes, as coisas não saem como você quer.

Eu estava 100% [em forma], mas obviamente, estar sentado em uma cama de hospital dois dias antes do primeiro jogo da Copa do Mundo, prestes a ser anestesiado, não é o ideal, não é?”, detalhou.

Cirurgia definitiva e retorno aos gramados

Mesmo após a intervenção em que precisou ser sedado antes da primeira partida, McTominay esteve em campo durante os 90 minutos da vitória e também atuou nos duelos seguintes contra Marrocos e Brasil. Meses depois, em setembro, o escocês passou por um procedimento complementar de ablação em Manchester para corrigir a arritmia.

Após cumprir o período de recuperação sob os cuidados dos médicos do clube italiano, o atleta foi novamente convocado pelo técnico Sebastien Pocognoli para defender a seleção nacional nas partidas da Nations League contra Macedônia do Norte e Suíça, relatando sentir-se em condições físicas muito superiores às anteriores ao tratamento.

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“Estou me sentindo muito, muito melhor do que antes. Sinto que era algo que precisava ser feito. Na carreira, você tem momentos assim em que as coisas podem te pegar de surpresa.

Estou muito feliz por estar de volta e jogando futebol novamente. Essa é a coisa mais importante da minha vida e sempre será, no sentido de querer voltar e provar meu valor mais uma vez, garantindo que eu possa alcançar um nível superior”, afirmou.