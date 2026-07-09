A defesa de pênalti de Yassine Bono contra a França, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, colocou o goleiro marroquino em um seleto grupo da história do torneio.
Com a bola salvada, Bono chegou a quatro pênaltis defendidos em Copas do Mundo, igualando o recorde compartilhado por Sergio Goycochea (Argentina), Harald Schumacher (Alemanha), Iker Casillas (Espanha), Danijel Subašić (Croácia) e Dominik Livaković (Croácia).
As quatro defesas do goleiro marroquino foram distribuídas entre as edições de 2022 e 2026. As outras três foram em disputas de pênaltis: duas contra a Espanha, na Copa passada, e uma contra a Holanda, nesta edição.
Bono superou Emiliano Martínez (Argentina), Igor Akinfeev (Rússia), Ricardo (Portugal), Kasper Schmeichel (Dinamarca) e Cláudio Taffarel (Brasil), todos com três defesas cada.