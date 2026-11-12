Às vésperas do duelo contra a Tchéquia em Praga, desta quinta-feira, 12, válido pela quinta rodada da Nations League, o meio-campista Mikel Merino destacou a mentalidade da seleção espanhola. Durante entrevista coletiva, o atleta ressaltou que a equipe mantém foco total nos compromissos, valorizando a sequência invicta de 42 jogos.

“Lidamos com isso [invencibilidade] naturalmente. Sabemos que é algo importante e que está ao nosso alcance. É claro que ouvimos as pessoas falando sobre isso, e acreditamos que os recordes existem para serem valorizados, tanto no presente quanto no futuro. Nosso único objetivo é o próximo jogo [contra a Tchéquia], e essa é a mentalidade que temos todos os dias”, iniciou Merino.

“Essa mentalidade está nos ajudando a alcançar esses recordes. Então, vamos continuar da mesma maneira, mantendo o foco em nós mesmos. Depois, o futuro decidirá se devemos ser elogiados ou não pelo que estamos fazendo no presente”, completou.