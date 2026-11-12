A seleção espanhola confirmou desfalques importantes para enfrentar a República Checa nesta quinta-feira, 12, em Praga, pela quinta rodada da fase de grupos da Nations League. O zagueiro Aymeric Laporte e o atacante Nico Williams não estarão à disposição do técnico Luis de la Fuente devido a problemas físicos de última hora.

Laporte virou baixa confirmada após apresentar um quadro infeccioso viral nas horas prévias ao confronto no estádio Letná. O defensor passou mal durante a noite e o departamento médico optou pelo veto por precaução. Já Nico Williams, que havia sido poupado dos trabalhos de campo no início da semana, participou do último treinamento coletivo, mas permaneceu debilitado e sem ritmo de jogo ideal para atuar.

Quais foram os outros cortes definidos pela comissão técnica?

Além da dupla, o goleiro Álvaro Valles não foi relacionado para o banco de reservas, já que David Raya reuniu condições para integrar o trio de goleiros disponíveis. As ausências somam-se a Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal, que permaneceram em território espanhol em recuperação de desconfortos musculares para tentar reforçar o elenco no confronto do próximo domingo, 15, contra a Inglaterra.

Como a equipe titular foi estruturada para o confronto?

Diante das ausências forçadas, Luis de la Fuente promoveu ajustes estruturais na formação inicial em solo checo. De acordo com o jornal espanhol AS, o miolo de zaga foi escalado com Pau Cubarsí ao lado de Dean Huijsen, enquanto Álex Baena, geralmente escalado como meio-campista, jogará na ponta-esquerda.