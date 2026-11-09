O meio-campista Dominik Szoboszlai virou dúvida para os jogos decisivos da seleção húngara na Nations League. O capitão húngaro e jogador do Liverpool será submetido a avaliações médicas mais detalhadas para constatar a gravidade de um problema no joelho, segundo a BBC Sport.

A contusão aconteceu no último domingo, 8, na vitória dos Reds por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, pela Premier League. Szoboszlai começou entre os titulares e deu o passe para o gol de Alexis Mac Allister, mas foi substituído aos 69 minutos de jogo. Em nota oficial, a Federação Húngara de Futebol informou que o atleta segue o protocolo clínico preventivo e que novas informações sobre a disponibilidade do capitão serão divulgadas assim que possível.

O que disse Iraola sobre a situação física

Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Andoni Iraola, do Liverpool, destacou a incerteza quanto à liberação do atleta para a Data Fifa.

“Sei que ele fará de tudo para ir porque adora jogar pela seleção, mas ele não estava 100% quando terminou a partida. Imagino que a equipe médica terá que analisar e descobrir o que é. Eu sei o que quero, mas também preciso entender as seleções nacionais. Tenho certeza de que Dom [Szoboszlai], se estiver bem, vai querer ir, mas não tenho certeza se ele estará bem”, analisou Iraola.

A seleção húngara se prepara para enfrentar a Geórgia no próximo sábado, 14, e a Irlanda do Norte na próxima terça-feira, 17, nos compromissos finais da fase de grupos da competição continental.