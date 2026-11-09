O técnico da Holanda, Xavi Hernández, detalhou nesta segunda-feira, 9, os motivos para deixar o atacante Memphis Depay, do Corinthians, fora da lista de convocados para os compromissos da Nations League. Em entrevista coletiva, o treinador explicou que ainda não vê o atleta nas condições ideais para representar a seleção.

“Não quero falar muito sobre jogadores que não estão na lista. Ele sabe da situação, entende perfeitamente que precisa se recuperar bem, que precisa jogar mais. Ele estava machucado nas últimas semanas, então preferimos colocar na lista outros jogadores com diferentes perfis de camisa 9”, afirmou Xavi em entrevista coletiva.

Memphis voltou recentemente aos gramados após quase um mês afastado por lesão muscular na coxa direita. Na última quarta-feira, 4, o camisa 10 do Corinthians atuou por cerca de 30 minutos no empate sem gols contra o São Paulo, válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

O jogador tem chances de voltar a ser convocado?

Apesar da ausência nas partidas diante da seleção grega e da Alemanha, o comandante assegurou que as portas seguem abertas para o retorno do camisa 9 alvinegro ao elenco nacional.

“A porta está aberta e estará sempre aberta para um jogador como ele. [Memphis] tem qualidade, consegue marcar gols e pode fazer a diferença. Mas é uma questão de momento, e agora não é o momento. Os jogadores que estão na lista atualmente vivem um momento melhor”, completou o treinador espanhol.

Sem Memphis, a equipe neerlandesa enfrenta a Grécia nesta sexta-feira, 13, e conclui a fase de grupos contra os alemães na próxima segunda-feira, 16.