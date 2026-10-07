O técnico italiano Vincenzo Montella está ameaçado no comando da seleção turca após sequência sem pontuar nas primeiras quatro rodadas da fase de grupos da Liga das Nações. Arda Turan, ex-Barcelona e Atlético de Madrid e atual técnico do Shakthar Donetsk, surge como favorito para assumir a equipe. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo.

De acordo com a apuração, dirigentes da federação nacional avaliam seriamente a troca na comissão técnica devido ao desempenho na Liga das Nações e à eliminação precoce na Copa do Mundo. O futuro do treinador italiano está por um fio nos bastidores. Para oficializar a demissão, a entidade precisará desembolsar um valor estimado em cerca de um milhão de euros (cerca de R$ 5,6 milhões) em indenização rescisória.

Arda Turan é o favorito para assumir o cargo

Diante do cenário de ruptura iminente, o ex-meia Arda Turan surgiu como o principal alvo dos dirigentes para liderar a seleção. Com histórico marcante como jogador por equipes como Barcelona, Atlético de Madrid e Galatasaray, Turan iniciou a trajetória de treinador em 2022.

Após passagem pelo Eyupspor e contratação pelo Shakhtar Donetsk em 2025, onde conquistou o título da liga ucraniana e alcançou as semifinais da Conference League, o técnico de 39 anos conta com forte aprovação interna. A federação estuda propor um arranjo especial para que Turan concilie o comando do clube com a seleção nacional, segundo a apuração.