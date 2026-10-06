A Eslovênia conquistou uma vitória de virada por 2 a 1 sobre a Escócia na tarde desta terça-feira, 6, no Hampden Park, em Glasgow.

Em duelo válido pela quarta rodada do Grupo A da Liga B da Nations League, os donos da casa saíram na frente no primeiro tempo, mas os visitantes contaram com a eficiência da dupla Aljosa Matko e Danijel Sturm na etapa final para garantir o resultado positivo.

Vantagem escocesa na etapa inicial

A Escócia, estruturada no esquema 3-5-1-1 pelo técnico Sébastien Pocognoli, conseguiu transformar sua maior posse de bola em vantagem antes do intervalo.

Aos 31 minutos, Oliver McBurnie deu a assistência para Ryan Christie abrir o placar para os donos da casa. A Eslovênia, que cometia mais faltas na partida, foi para o vestiário em desvantagem e com Erik Janža punido com cartão amarelo.

Conexão Matko-Sturm define a virada

No segundo tempo, a equipe eslovena, comandada por B. Cesar, mostrou precisão para reverter o cenário. Aos 56 minutos, Danijel Sturm serviu Aljosa Matko, que balançou as redes e empatou o confronto.

Pouco depois, aos 71 minutos, os papéis se inverteram: Matko retribuiu o passe e deu a assistência para Sturm marcar o segundo gol, decretando a virada dos visitantes.

Eficiência letal e cenário do grupo

Os números da partida refletem a objetividade da Eslovênia. Mesmo terminando o jogo com menos posse de bola (46% contra 54%) e menos finalizações totais (10 a 11), a equipe visitante foi cirúrgica: acertou o alvo apenas três vezes, convertendo duas em gol.

A Escócia, que finalizou cinco vezes no gol defendido por J. Oblak, tentou reagir com uma série de substituições na reta final, mas não evitou a derrota. O confronto terminou com 16 faltas e quatro cartões amarelos para os eslovenos, contra 10 faltas e dois amarelos para os escoceses.

Com o resultado, a Eslovênia, que iniciou a rodada na segunda posição, chega a sete pontos em quatro jogos no Grupo A da Liga B. A Escócia, que era a terceira colocada, permanece com quatro pontos. As duas seleções voltam a campo no dia 13 de novembro: a Escócia enfrenta a Macedônia do Norte, enquanto a Eslovênia joga contra a Suíça.