O ex-jogador e apresentador Neto fez duras críticas à atuação do atacante Memphis Depay e à postura do Corinthians no empate por 0 a 0 contra o São Paulo, disputado na última quarta-feira, 4, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante o programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, nesta quinta, 5, o ídolo alvinegro contestou a condição física do holandês e atribuiu ao jogador parcela de responsabilidade pelo momento do clube na competição.

Na avaliação do apresentador, o camisa 10 entrou em campo com lentidão e comprometeu a equipe no lance em que perdeu a posse de bola no setor ofensivo, originando a jogada em que o São Paulo quase marcou — salva sobre a linha pelo lateral-esquerdo Fabrizio Angileri.

“Se não fosse o Angileri, esse cara nunca mais vestia a camisa do Corinthians [sobre o lance do quase gol do Pedro Lima]. Olha como o Memphis tá lento, como tá gordo. Ele vai, erra, o pior para mim é que ele não está nem aí. […] Defesa mal posicionada, goleiro mal posicionado”, disse o apresentador.

Neto questionou o peso das decisões do atacante nos bastidores do futebol do clube e cobrou maior produtividade em campo, ressaltando a ausência de gols do atleta nas últimas partidas decisivas na luta contra a zona de rebaixamento.

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“Vocês estão vendo onde o Corinthians está, e é tudo culpa desse cara [Depay]. Ele mandou embora Emiliano e Ramon, trocou o fisioterapeuta, mudou e colocou o presidente do Corinthians como banana, fora os caras que ele contratou”, seguiu Neto.

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“Vocês do departamento médico, da comissão técnica, não se sentem nem um pouco envergonhados com o que esse cara [Depay] fez contra o Palmeiras e ontem? Acabou o amor! Acabou! […] Quantos gols esse sujeito fez nos últimos jogos para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento? Nenhum!”, completou.

Recuperado de um edema no bíceps femoral da coxa direita, Memphis teve atuação discreta no clássico e viu aumentar o jejum de sete meses sem marcar gols pelo Timão.

O camisa 10 entrou aos 17 minutos do segundo tempo no lugar de Kaio César e permaneceu por 28 minutos em campo. No período, segundo o site Sofascore, não finalizou nenhuma vez ao gol de Rafael, perdeu a bola em nove oportunidades, teve dois domínios malsucedidos e acertou somente três de dez passes que tentou.

Com o empate, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, mantendo-se na zona de rebaixamento. Devido à paralisação do calendário para os compromissos da Data Fifa, a equipe alvinegra voltará a atuar apenas no dia 18 de novembro, quando enfrentará o Botafogo, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição.