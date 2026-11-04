O zagueiro argentino Lautaro Spatz, do FC Andorra, saiu em defesa pública do companheiro Jesús Owono nas redes sociais. A manifestação ocorreu após os ataques virtuais direcionados ao goleiro devido ao choque com o atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, que resultou na morte do jogador espanhol aos 30 anos.

Em post publicado no Instagram, Spatz prestou condolências à família do atacante e reiterou a postura ética de Owono, destacando o forte abalo psicológico enfrentado pelo colega de elenco.

“Quem o conhece sabe a classe de pessoa que ele é, o quanto ele está sofrendo neste momento e que jamais teria intenção de fazer mal a ninguém”, afirmou Lautaro Spatz em publicação no Instagram.

Diante do volume de ofensas recebidas, Owono desativou seus perfis nas redes sociais. O choque ocorreu nos acréscimos da partida disputada na segunda-feira, 2, pela segunda divisão espanhola. Na jogada, o goleiro saiu da área para disputar uma bola no meio-campo e colidiu involuntariamente com De Miguel. O atleta do Tenerife teve uma parada cardiorrespiratória ainda no gramado, recebeu atendimento emergencial e foi transferido ao hospital universitário, onde faleceu na manhã seguinte.

Quais são os desdobramentos legais e o apoio ao goleiro?

A Polícia Nacional da Espanha instaurou uma apuração protocolar sobre o ocorrido, procedimento padrão para mortes não naturais. De acordo com as autoridades locais de Santa Cruz de Tenerife, a instauração de um processo criminal é improvável por se tratar de um incidente típico de disputa esportiva. O FC Andorra e a Federação de Futebol da Guiné Equatorial forneceram acompanhamento psicológico e suporte institucional contínuo a Owono.