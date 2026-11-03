O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, da segunda divisão da Espanha, morreu nesta terça-feira, 3, por complicações decorrentes de um choque contra o goleiro do FC Andorra durante jogo da competição nacional. O incidente aconteceu na tarde de segunda-feira, 2, e a partida chegou a ser suspensa após a equipe médica prestar atendimento ao jogador de 30 anos em campo e encaminhar ele para um hospital.

Na madrugada desta terça, o Tenerife já havia publicado uma nota oficial informando que Jesús estava em estado grave na UTI do Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria. O boletim médico informava uma piora neurológica no jogador por conta da parada cardiorrespiratória em campo. O atacante chegou a receber massagem cardíaca dos médicos e foi reanimado.

Relembre o caso

O lance aconteceu quando o atacante Jesús de Miguel disputava uma bola longa na altura do meio-campo. O goleiro Jesús Owono, do Andorra, saiu de sua meta para tentar interceptar a jogada e colidiu fortemente com o atleta do Tenerife.

O árbitro aplicou cartão vermelho ao goleiro Owono pela entrada violenta fora da área. Simultaneamente, as equipes médicas de ambos os clubes ingressaram com rapidez no gramado para prestar os primeiros socorros.