O técnico Ralf Rangnick anunciou a lista de convocados da seleção austríaca para os compromissos decisivos da fase de grupos da Liga das Nações com a presença de um garoto de 17 anos e o retorno de Christoph Baumgartner.

Os austríacos têm oito pontos em quatro jogos na segunda divisão e enfrentarão a Irlanda no dia 14 de novembro, em Linz, antes de encerrar a fase de grupos diante de Israel no dia 17 de novembro, em Debrecen, na Hungria.

A principal surpresa da convocação é o meio-campista Luca Weinhandl, de 17 anos, que defende o Sturm Graz. O jovem atleta recebe sua primeira oportunidade no elenco principal após se destacar nas competições austríacas e, se jogar, será o quarto mais jovem a defender a seleção austríaca, segundo a Kicker.

Além da novidade, a lista confirma o retorno de Christoph Baumgartner, totalmente recuperado do problema físico que o tirou da Copa do Mundo e das primeiras rodadas da Bundesliga pelo RB Leipzig.

O planejamento de Rangnick apoia-se fortemente em jogadores que disputam a primeira divisão alemã. Ao todo, doze atletas convocados atuam na Bundesliga.

Goleiros: Lukas Jungwirth (LASK), Alexander Schlager (Werder Bremen), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň), Christian Zawieschitzky (Red Bull Salzburg)

Defensores: David Affengruber (Fulham), Felix Bacher (Lyon), Kevin Danso (Sunderland), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Brighton)

Meias: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Sascha Horvath (LASK), Konrad Laimer (Bayern de Munique), Christoph Lang (LASK), Xaver Schlager (Nottingham Forest), Romano Schmid (Frosinone), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Luca Weinhandl (Sturm Graz)

Atacantes: Junior Adamu (Schalke 04), Michael Gregoritsch (Augsburg), Marco Grüll (Werder Bremen), Sasa Kalajdzic (LASK)