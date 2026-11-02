A partida entre o Tenerife e o Andorra, válida pela segunda divisão espanhola, foi suspensa nos acréscimos do segundo tempo nesta segunda-feira, 02, após um grave choque entre dois atletas. O confronto, realizado no estádio Heliodoro Rodríguez López, estava empatado em 2 a 2 no momento da paralisação.

O lance aconteceu quando o atacante Jesús de Miguel disputava uma bola longa na altura do meio-campo. O goleiro Jesús Owono, do Andorra, saiu de sua meta para tentar interceptar a jogada e colidiu fortemente com o atleta do Tenerife.

De acordo com o jornal AS, De Miguel sofreu uma parada cardiorrespiratória e perdeu a consciência logo após o impacto contra o adversário, gerando preocupação imediata entre os companheiros e a equipe de arbitragem.

O árbitro aplicou cartão vermelho ao goleiro Owono pela entrada violenta fora da área. Simultaneamente, as equipes médicas de ambos os clubes ingressaram com rapidez no gramado para prestar os primeiros socorros.

Após alguns minutos de atendimento no campo, Jesús de Miguel foi imobilizado, retirado de maca até o vestiário e encaminhado de ambulância para uma unidade hospitalar local.

O Tenerife publicou um comunicado dizendo que De Miguel “foi internado na UTI do Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estável, mas em estado grave. A equipe médica está no hospital e fornecerá atualizações quando houver novidades”.

Em comum acordo com os capitães e técnicos das duas equipes, a partida da 12ª rodada da segunda divisão espanhola foi declarada oficialmente suspensa.